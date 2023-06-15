شاهد .. تنظيف سطح الكعبة بالذكاء الاصطناعي

أفادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بانتهاء أعمال غسيل سطح الكعبة المشرفة الدورية، خلال مدة لا تتجاوز 20 دقيقة على عدة مراحل، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وبحسب اخبار 24 السعودية فإن الرئاسة بينت ان العمليات شملت، كنس السطح وإزالة الأتربة، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة والجدار الحائط، إلى جانب باب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة.

جانب من عملية التنظيف



وأوضحت أن منظومة العمل تضمنت استخدام الوسائل التقليدية بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، إذ استحدثت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية ضمن خططها التطويرية لعمليات التنظيف بشكل يدوي وإلكتروني عن طريق التطبيق الذكي الخاص بها المزود بتقنية خرائط الذكاء الاصطناعي.