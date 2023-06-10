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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. لحظة رفع كسوة الكعبة المشرفة | شاهد

أرشيفية
أرشيفية

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم السبت، لجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمشاركة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، جريًا على العادة السنوية بارتفاع ثلاثة أمتار وفق الخطة المعتمدة لموسم الحج، فيما تمت تغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا من الجهات الأربع.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة سلطان القرشي، قوله إن "رفع الجزء السفلي من الكسوة يأتي بغرض الحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها".

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مراحل رفع كسوة الكعبة

وأضاف أن "ما يُقدِم عليه بعض الحجاج من قطع بعض أجزاء من ثوب الكعبة، أو التبرك بالكسوة يستند على اعتقادات خاطئة؛ ولأجل ذلك تُرفع، وتحاط بقطع من القماش الأبيض بمحيط 47 مترًا، لافتًا النظر إلى أنه سيعاد الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء الموسم".

بدء المرحلة الأخيرة من رفع الجزء السفلي لكسوة الكعبة| فيديو

بدء رفع 3 أمتار من ثوب الكعبة | فيديو

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وتابع القرشي أن "ثوب الكعبة المشرَّفة يرفع على 6 مراحل؛ تبدأ من فك أسفل الثوب من جميع الجوانب، وكذلك الأركان بارتفاع ثلاثة أمتار، ومن ثم فك الحبل السفلي وإخراجه من الحلق ولف ثوب ‫الكعبة المشرَّفة‬ بارتفاع ثلاثة أمتار وموازاته على ارتفاع واحد وتثبيته من جميع الجوانب، وفك ثلاثة من القناديل والعرق ثم تثبيت القماش الأبيض على جميع الجهات كلٍّ على حدة، وتركيب القناديل على القماش الأبيض وتغيير العرق وتثبيته إلى حد الخياطة، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة وهي لف الجزء السفلي من الستارة".

من جانبه، أوضح الرئيس العام أن عملية رفع ستار الكعبة تتم عن طريق مجموعة من المختصين من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وهي عبارة عن طي ستار الكعبة المكسوة بقطعة من الحرير الأسود المخطوط عليها آيات من القرآن الكريم للأعلى؛لرفعها عن العبث، ولتكون فرصة سانحة للطائفين لرؤية أستار الكعبة مرفوعة.

وأشار إلى ما تلقاه كسوة الكعبة من عناية واهتمام بالغَين على مدار العام من القيادة  امتدادًا لاهتمام حكومة المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بالحرمين الشريفين وقاصديهما ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرَّفة خاصة.
 

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