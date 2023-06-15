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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من روسيا علي إعلان أوكرانيا بشأن الهجوم المضاد

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

علق المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، علي تصريحات مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، الذي أفاد بأن الهجوم الأوكراني المضاد لم يبدأ بعد.

وقال بيسكوف، في إفادة صحفية، "بودولياك ليس وزير الدفاع… لا أعتقد أنه يعرف على وجه اليقين".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الأوكراني لم يشن بعد هجوما مضادا.

وبالأمس، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، إن هناك معاركة شرسة على الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

وقالت ماليار، للتلفزيون الوطني الأوكراني: “نشن هجوما في عدة اتجاهات، لكن العدو يشن أيضا هجوما في عدة اتجاهات… لذا فنحن الآن في وض دفاعي وهجومي في اتجاهات مختلفة”.

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وأضافت أن “القوات الروسية تحاول وقف الهجوم الأوكراني من خلال زيادة القصف والضربات الجوية”.

وقالت ماليار: “كما نرى العدو يستخدم بنشاط صواريخ موجهة مضادة للدبابات وطائرات بدون طيار انتحارية في محاولة لوقف هجومنا وإلحاق أضرار مختلفة”.

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