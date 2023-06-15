قال ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن أوكرانيا لديها حاليًا خطة واحدة فقط، وهي حملة لقتل أكبر عدد ممكن من الروس.

وقال بودولياك: هناك خطة واحدة فقط: التقدم الأكثر وحشية مع أقصى عدد من قتل الروس على هذا الطريق”، مشيرًا إلى أن “كييف لا يمكنها التوقف في مكان ما وقول حسنًا، دعنا نفكر ونتحدث عن شيء ما الآن”.

وأضاف: “السيناريو الوحيد الممكن بالنسبة لأوكرانيا الوصول إلى حدودها عام 1991”.

بالعودة إلى شهر مايو، أعلن بودولياك أيضًا أن بلاده تكره روسيا وأولئك الذين يمثلونها وتعهد باضطهاد الروس دائمًا وفي كل مكان.

جاء ذلك بعد تصريحات كيريل بودانوف، رئيس وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، الذي تفاخر بأن عملائه قتلوا شخصيات عامة روسية وتعهد بأن كييف “ستواصل قتل الروس في أي مكان على وجه هذا العالم”.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أن كييف تلقت تعليمات من داعميها الغربيين في الأيام الأولى للصراع بـ”قتل أكبر عدد ممكن من الروس” قبل الاستسلام.

وقال ريزنيكوف لمجلة “فورين بوليسي”، في مقابلة: “سألنا، هل يمكن أن يكون لدينا لاذع؟… قيل لنا، لا، حفر الخنادق وقتل أكبر عدد ممكن من الروس قبل أن تنتهي”.