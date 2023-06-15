مأساة لـ أوكرانيا.. اعتراف أمريكي صادم بعد الهجوم المضاد الكارثي

قال عضو الحزب الجمهوري والضابط السابق في الجيش الأمريكي، ريتشارد بلاك، اليوم الخميس، إن الهجوم المضاد تحول إلى مأساة لـ أوكرانيا.

وكتب بلاك، في تغريدة علي “تويتر”، "لقد اصطدم هجوم أوكرانيا بجدار صلب… 7000 قتيل و160 دبابة و360 ناقلة جند مدرعة دمرت في أسبوع واحد فقط دون نجاح يذكر… هذا حمام دم لا معنى له".

وأضاف أنه من غير الإنساني مطالبة أوكرانيا بالقتال "طالما استغرق الأمر".

ودعا بلاك، الطرفين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن العملية العسكرية في أوكرانيا تهدف لوقف إراقة الدماء في دونباس على مدى 8 أعوام، مضيفة "نحن أصحاب حق وسنقضي على الهجوم الأوكراني المضاد".

ولفتت زاخاروفا في تصريحات لقناة "العربية" إلى أن دول عديدة وسياسيون قدموا رؤيتهم في مبادرات لحل الأزمة الأوكرانية، مؤكدة أن المبادرة الصينية للحل في أوكرانيا هي الأكثر تماشيًا مع النهج الروسي.

وأوضحت أن المبادرة الصينية تحترم سيادة روسيا وعدم تأجيج الصراع، مؤكدة أن هناك مبادرة لحل الأزمة قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا.