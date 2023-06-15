أكبر غلطة في كاريره.. عمرو وهبة يكشف موقفا كوميديا مع محمد صلاح

حرص الفنان عمرو وهبة علي على تهنئة النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده عبر حسابه بموقع انستجرام.

ونشر عمرو وهبة صورة له برفقة محمد صلاح و علق قائلا: من أكبر غلطات محمد صلاح فى كاريره إنه نده عليا وأنا داخل الطيارة وسلم عليا وخلانى اتصورت معاه، رحلة أربع ساعات كاملين كلت فيهم ودنه وصدعته بأسئلتى واستفساراتى وندمته إنه قرر يندهلى بس اتبسطت جداً واتعلمت منه وشوفت الناس عالطيارة بتبصله إزاى وفهمت ليه هو ماشاء الله كينج مو 👑 خصوصاً لما كان الأجانب بيقولولى ممكن تقول ل مو صلاح (صاحبى) يتصور معانا 😌

وأضاف :كل سنه وأنت طيب وناجح وأكتر شخصية مصرية أثرت فى الجيل الحالى والقادم.

ويحتفل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الواحد والثلاثين، اليوم الخميس.

واختتم الدولي المصري محمد صلاح، موسمه مع فريقه ليفربول الإنجليزي بعد ما خاض الريدز آخر مباراة له في الموسم أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.