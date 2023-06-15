جمارك الدخيلة تضبط محاولة تلاعب في المستندات للتهرب من الضرائب والرسوم

تمكن رجال الجمارك بالإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال الشهاوي بالتنسيق مع الإدارة العامة للحركة برئاسة محمد البسيوني والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة محمد درويش مدير عام مكافحة التهرب الجمركي والإدارة العامة للأمن الجمركي برئاسة طلعت مراد، من ضبط محاولة تلاعب في المستندات للتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

بناء على اخبارية مقدمة من الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي والإدارة المركزية لجمارك الدخيلة بمحاولة شركة ف . ت التلاعب فى المستندات الخاصة بمشمول البيان الجمركي رقم 195804 بعدد 3 حاويات والصنف طبقا للمستندات المقدمة مجات مصنوعة من الخزف منشأ الصين .

وتم تشكيل لجنة برئاسة محمد شحاته مدير إدارة التعريفة وهشام بدر مدير إدارة الحركة ومحمد الشرقاوى ومحمد إبراهيم مأمورى التعريفة ورمضان مغازي مأمور الحركة ومحمد عويضة مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى ومحمود فيالة مدير إدارة الأمن الجمركي ومحمود يعقوب رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي وممدوح عبدالغني وياسر البكري وحسن سليط مديري المركز اللوجيستي للمعاينة الفعلية ، وتبين إخفاء المسمى الحقيقي المطبوع علي الكراتين الذي يوضح أن صنف المجات مصنوع من البورسلين ووضع استيكر عليها بأن المجات من الخزف ، وتم سحب عينة من الأصناف الواردة لتحليلها ، فأفاد المعمل أن صنف المجات الواردة مصنوعة من البورسلين وليس الخزف وبالعرض علي إدارة الشئون القانونية اعتبرت الواقعة تهربا جمركيا .

وبلغ فرق الضرائب والرسوم والغرامات 11 مليونا و 250 ألف جنيه.

قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .