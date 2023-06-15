بوساطة أفريقية.. إجراءات بناء الثقة بين موسكو وكييف لإنهاء الحرب

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الخميس، نقلا عن مسودة وثيقة اطلعت عليها، بأنه يمكن للقادة الأفارقة اقتراح سلسلة من "إجراءات بناء الثقة" بين موسكو وكييف خلال جهودهم الأولية للتوسط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت "رويترز” أن "إجراءات بناء الثقة يمكن أن تشمل سحب القوات الروسية، وإزالة الأسلحة النووية التكتيكية من بيلاروس، وتعليق مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتخفيف العقوبات”.

وذكرت الوثيقة أن اتفاق وقف الأعمال العدائية يمكن أن يتبع وسيحتاج إلى أن يكون مصحوبا بمفاوضات بين روسيا والغرب.

وفي وقت سابق، قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، إن الرئيس بوتين سيبحث السبت المقبل مع وفد من سبع دول إفريقية في سان بطرسبورج، مبادرتهم للتسوية السلمية بشأن أوكرانيا.

وقال أوشاكوف: "يوم السبت الموافق 17 يونيو، سيعقد اجتماع دولي مهم للغاية. حيث سيستقبل الرئيس الروسي وفدا من الدول الإفريقية في سان بطرسبورج لمناقشة وبحث المبادرة الإفريقية لتسوية سلمية للنزاع الأوكراني".

وأشار أوشاكوف إلى أن الوفد الإفريقي قبل لقائه الرئيس الروسي سيجري محادثات مع القيادة الأوكرانية في كييف، قائلا: "قبل ذلك، سيزور الوفد الإفريقي كييف في 16 يونيو، وسيجرون محادثات مع القيادة الأوكرانية في كييف، ويقدمون وجهات نظرهم، ويستمعون إلى تقييمات زيلينسكي".