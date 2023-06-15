بمشاركة مصرية.. هل ستنجح مبادرة القارة الإفريقية في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية؟|تفاصيل

منذ اندلاع الحرب الروسية والأوكرانية في فبراير 2022 وقد تأثرت جميع دول العالم بلا استثناء، وتأثرت كبرى اقتصادات أوروبا، ولكن إذا تحدثنا على صعيد الدول الافريقية والشرق الاوسط فكانت هي الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة.

قد تبنت مصر موقفاً متوازناً منذ اندلاع الأزمة، يستند إلى ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتغليب لغة الحوار، وحشد الجهود الدولية للتوصل لحل يراعى شواغل جميع الأطراف، ضماناً لتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين.

الدكتور مصطفى مدبولي

وفد مصر مشارك في المبادرة الأفريقية

غادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة ظهر اليوم، لترؤس وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى الزيارة التى يقوم بها وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة إلى كل من كييف وسان بطرسبرج، سامح شكرى، وزير الخارجية.

ويضم وفد المبادرة الأفريقية المشتركة رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، وممثلا عن جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.

والمبادرة الأفريقية هي مبادرة أتخذتها القارة الأفريقية لتسوية الصراع المحتدم في أوكرانيا، في تقاطع مع الجهود التي تبذلها بكين للترويج لمبادرة سلام قوبلت بتحفظ من جانب عدد من الأطراف.

ويقود المبادرة رؤساء 6 دول أفريقية هي مصر وجنوب أفريقيا وجزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي والسنغال وزامبيا وأوغندا، ويرجع الخبراء فرص الوساطة الأفريقية قائمة في ظل اتخاذ دولها موفقا متوازنا من الأزمة بالإضافة إلى العلاقات الوثيقة لدولها مع كل من روسيا وأوكرانيا وفي مقدمتها مصر التي حافظت علي موقف متوازن حيال الأزمة فضلا عن أن القارة السمراء أصبحت كتلة مؤثرة على المستوى العالمي.

هل ستنجح القارة السمراء في إنهاء الأزمة ؟

البداية عندما أعلنت جنوب إفريقيا، في مايو 2023، عن خطة مقترحة لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، المستمر منذ 15 شهرا، وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إن نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وافقا على استقبال بعثة من زعماء أفارقة، لبحث خطة سلام المقترحة لحل الصراع.

وأضاف خلال إفادة صحفية مقتضبة مع رئيس وزراء سنغافورة: "أظهرت مناقشاتي مع الزعيمين استعدادهما لاستقبال الزعماء الأفارقة وإجراء مناقشة حول سبل إنهاء هذا الصراع.. ستتوقف فرص نجاح هذا على المناقشات التي ستُجرى"، معتبرا أن "التكهن بنتائجها أمر صعب".

وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش جرى إطلاعه على المبادرة، التي "يدعمها عدد من الرؤساء الأفارقة، من بينهم رؤساء السنغال وأوغندا ومصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا"وقال رامافوزا إن الولايات المتحدة وبريطانيا عبرتا عن "دعم حذر" للخطة.

وتقول جنوب إفريقيا، التي تعد من أقرب حلفاء موسكو في القارة، إنها محايدة، وامتنعت عن التصويت على قرارات للأمم المتحدة تتعلق بالحرب، ورفضت جنوب إفريقيا اتهامات من السفير الأميركي لديها بتحميل أسلحة على متن سفينة روسية، من قاعدة بحرية في كيب تاون، في ديسمبر الماضي.

وفي موسكو، نقلت وكالة أنباء نوفوستي الحكومية الروسية عن رئيس جنوب أفريقيا تأكيده أنه «تحدث إلى الرئيسين الروسي والأوكراني نيابة عن زعماء أفارقة»، لبحث إمكانية طرح مبادرة للسلام، معترفاً في الوقت ذاته بأنه «من الصعب التكهن بنتيجة خطة السلام المدعومة من أفريقيا لحل الصراع في أوكرانيا».

وأكد رئيس جنوب أفريقيا أن التحرك لن ينحاز إلى أي جانب من الطرفين، وزاد أن «بعض القادة الأفارقة أعرب عن رأي مفاده أن المنطقة بحاجة إلى تقديم مبادرة من شأنها أن تسهم في حل الصراع في أوكرانيا.

السفير محمد العرابي

ماهي فرص نجاح المبادرة الافريقية في حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا ؟

في هذا الصدد قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، نأمل أن تساهم المبادرة الافريقية في الوصول إلى تفاهم مشترك ما بين الطرفين الروسي والأوكراني، حيث إن الدول الافريقية هي أكثر الدول التي عانت بسبب الحرب وبالتالي لديهم اهتمام خاص بوقف الحرب والوصل لحل سياسي.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن الأوضاع الحالية في اوكرانيا والاطراف المتحاربة، لن تكون لديها استعداد في المرحلة الحالية لوقف القتال، أو اللجوء للتفاوض في إطار حل سياسي، ولكن نأمل أن يساهم القادة في القارة الأفريقية في وقف القتال بين روسيا وأوكرانيا.

السفير حسين هريدي

من جانبه قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الظروف تؤشر إلى أن أي مبادرة لوقف القتال في اوكرانيا بما في ذلك المبادرة الافريقية لا تسمح ، حيث إن الوضع الميداني في اوكرانيا لا يسمح لأي مبادرة في الوقت الحالي وليس فقط المبادرة الإفريقية.

كان هناك مبادرات سابقة مثل الصين والبرازيل وغيرها ما اوجه الاختلاف بين هذه المبادرات والمبادرة الافريقية؟

وأضاف السفير حسين هريدي خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن المبادرة الصينية هي مبادرة الحل الاخير وهي إذا رغبت الولايات المتحد ة الامريكية في إنهاء الحرب ستلجئ للصين.

وأستكمل: واعتقد أن في الزيارة المقبلة لوزير الخارجية الامريكي للصين من الممكن أن يكون أحد اهدافها هو تبادل وجهات النظر حول كيفية تفعيل هذه المبادرة والتركيز على النقاط التي يمكن للولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في الحلف الأطلنطي البناء عليها .

وأردف : أي مبادرات هي “ مبادرات نوايا حسنة “ تعبر عن نوايا طيبة لمن قام بها ، ولكن في تقديري المبادرة الصينية هي المبادرة التي يمكن التعويل عليها في وقف القتال، ولكن هذا مرهون بالإرادة الامريكية، و المبادرات الاخرى هي ”نوايا طيبة”.