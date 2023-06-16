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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد طرحها في مصر .. سعر ومواصفات DS4 الجديدة |صور

DS4
DS4

تواصل شركة DS الفرنسية من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة DS4، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية SUV، حيث يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و 550 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع سعر ومواصفات DS4 الجديدة بعد طرحها بالسوق المصري 

DS4 

مواصفات السيارة DS4 في مصر 

 

تعتمد السيارة DS4 على ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 سرعات، متصل بمحرك "تيربو"، سعة 1600 سي سي، يتمكن من انتاج 300 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، عند 1900 دورة في الدقيقة، وقوة إجمالية قدرها 215 حصانا.

DS4 

وتضم السيارة DS4 عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيكي التحكم، وشاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة يبلغ قياسها 10 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وزر تشغيل وايقاف المحرك، ومقاعد من الجلد، زودت بسخانات مع تحكم كهربائي.

DS4 

وتحتوي السيارة DS4 على كاميرا 360 درجة، وحساسات حركة للمساعدة على الاصطفاف، ومرايات جانبية كهربائي "طي"، بالاضافة إلى مصابيح أمامية حادة الشكل بتقنية LED MATRIX، وفتحة سقف كهربائية، مع شبكة أمامية متعددة المقاطع الهوائية ذات مظهر عصري، ولمسات من الكروم.

DS4 

الاسعار الرسمية للسيارة DS4 الجديدة في مصر 

 

الفئة الاولى DS4 بقيمة قدرها مليون و550 ألف جنيه.

الفئة الثانية DS4 بقيمة قدرها مليون و680 ألف جنيه.

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