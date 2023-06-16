دكتور ميكانيكا يكشف أعطال السيارات بالبالطو الأبيض والسماعة

أطلق عليه زبائنه دكتور ميكانيكا ، نظرا لإرتدائه البالطو والسماعة، إنه محمود الإمام، حاصل على دبلوم صنايع ويعمل ميكانيكي سيارات ولكن تميزه في العمل جعل زبائنه يطلقون عليه دكتور ميكانيكا لأنه يرتدى البالطو الأبيض أثناء إصلاح أعطال السيارات ويرتدى سماعة بسلك مدبب للكشف على اعطال السيارات وسماعه صوت العطل وتحديده.

بالبالطو والسماعه يصلح أعطال السيارات

التقى “ صدى البلد” مع محمود الإمام، وقال إنه من مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، ولكنه يعمل منذ سنوات بمدينه دمياط الجديدة، وورث مهنة الميكانيكا عن والده وجده حيث أنه يعشق هذه المهنة ويسعى دائما أن يطور من نفسه.

وأشار الى أنه يستخدم سماعة الطبيب ويضيف لها سلك مدبدب لسماع أى أعطال بالسيارة يصعب الوصول إليها بالاذن وبدون السماعة.

السماعة تعمل على اكتشاف العطل سريعا

ويضيف أن السماعة تم صنعها خصيصا لهذا الغرض وهو سماع الأعطال بالعربيات حيث يشتكي الكثيرين من وجود أعطال بالسيارات دون معرفه سبب العطل وهذة السماعه تعمل بدقه فيستطيع سماع العطل وتحديد مكانه والعمل فورا على إصلاحه.

، ويؤكد أن السماعة صنعت خصيصا لاستكشاف أى عطل صعب الوصول إليه أو تحديده بالسيارة فعن طريق السماعة يستطيع تمييز العطل وإصلاحه على الفور والبالطو حتى يحافظ على نظافة ملابسه ونظافة السيارة أيضا ونظافة كراسي السيارة.

السيارة حالة مرضية

وفي النهاية يشير إلى أنه يتعامل مع السيارة معامله خاصة، فبالنسبة له هي حاله مرضية وتحتاج لعلاج والعلاج هو الصيانة والتصليح، فلابد وأن يكون أمينا عليها ويحافظ عليها وألا يكون مستغلا بل السماعة جعلته يقوم بإصلاح الأعطال بسرعة.