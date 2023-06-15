كابوس كييف.. "التمساح" الروسي يفتك بدبابات أوكرانيا |فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو من الكاميرات الموجودة على متن طائرة هليكوبتر هجومية تظهر دبابتين أوكرانيين يتم تدميرهما بصواريخ موجهة في تتابع سريع.

وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره من على متن طائرة هليكوبتر من طراز "كا- 52" ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة اليوم الخميس، الدبابات الأوكرانية التي تستهدف مواقع روسية في جنوب دونباس.

تقف الدبابات، التي يبدو أنها دبابات قتال رئيسية، بجانب بعضها البعض، وشوهد جسم ثالث، على ما يبدو مركبة هندسية عسكرية، بالقرب من الدبابات.

أطلق طاقم المروحية صاروخين موجهين في تتابع سريع على الدبابات وأصابت كل منهما.

واشتعلت النيران في المركبات وبدأت تنبعث منها أعمدة كثيفة من الدخان الأسود، وفقا للفيديو.

وقال الجيش الروسي إن الدبابات دمرت مع أطقمها في الهجوم.

تم استخدام طائرات الهليكوبتر الهجومية الروسية المتطورة من طراز "كا- 52" على نطاق واسع في الصراع بين موسكو وكييف، الذي يحتدم منذ أكثر من عام بالفعل.

على الرغم من أن طائرات الهليكوبتر كانت في الخدمة منذ أكثر من عقد من الزمان بالفعل، إلا أن الأعمال العدائية المستمرة هي أول صراع رئيسي شهدته هذه الطائرات.