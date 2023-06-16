علي جمعة: تحررنا من الجهالة والضلالة والتجارة باسم الدين في 30 يونيو

أكد علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أن ثورة 30 يونيو تعتبر أياما فريدة نصر الله فيها المصريين.

وقال علي جمعة في حواره مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج " الشاهد " المذاع على قناة " إكسترا نيوز ":" 30 يونيو من أيام الله وهو اليوم الذي تحررنا فيه من الجهالة والضلالة والتجارة الرخيصة باسم الدين ".

وتابع:" 30 يونيو كان يوما عظيم الشأن لأن مصر ليست دولة صغيرة ورأينا أمثلة كثيرة لمحاولات هدم الدول حول مصر ".

وأكمل علي جمعة :" 30 يونيو كان يوما فارقا بين الحق والباطل وتوفيق الله أدى إلى خروج غير مسبوق للمصريين في 30 يونيو ".

ولفت قائلا:" في 25 يناير 2011 لم يخرج فيها أعداد المصريين الذين خرجوا في 30 يونيو، وفي 30 يونيو كان هناك إجماع شعبي كبير لإزالة حكم الإخوان ".