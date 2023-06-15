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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالرقص على المركب.. ليلى علوي تشعل السوشيال ميديا من الإسكندرية

صدى البلد

شارك الفنانة ليلي علوي جمهورها فيديو جديدا من الاسكندرية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ليلي علوي وهي ترقص علي المركب وعلقت: في حب إسكندرية.

 

تمكن فيلم شوجر دادي، بطولة الفنانة ليلي علوي والفنان بيومي فؤاد ، من تصدر شباك تذاكر السينمات السعودية للاسبوع الثالث على التوالي.

 

واحتل فيلم شوجر دادي، المركز الأول من حيث الإيرادات في مختلف السينمات السعودية، بينما جاء فيلم بعد الشر في المركز التاسع من حيث ترتيب الافلام الاعلي تحقيقا للايرادات في السينمات السعودية ما بين العربية والاجنبية ، بعدما كان يحتل الاسبوع الماضي المركز السابع .

 

 

أحدث الفيلم

 

تدور أحداث شوجر دادي في إطار كوميدي، من خلال مناقشة أزمة منتصف العمر، والتي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

 

أبطال الفيلم

 

 

الفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي، محمد محمود، فرح الزاهد، الراقصة جوهرة ومن تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركةأورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.

 

عودة تامر هجرس

يمثل فيلم شوجر دادى عودة للفنان تامر هجرس بعد 5 سنوات من آخر مشاركة له في فيلم “الديزل” عام 2018.

 

يعد التعاون الثاني بين الثلاثي ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني بعد فيلم ماما حامل 2021.

 

ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية .

 

جدير بالذكر أن فيلم شوجر دادي يحتفظ بالصدارة في شباك التذاكر بالسينمات المصرية منذ طرحه الأيام الماضية ، متفوقا على أفلام عديدة مثل يوم 13 وهارلي وابن الحاج أحمد وبعد الشر ورهبة .

 

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