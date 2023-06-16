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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي جمعة: بعد فوز مرسي 2012 خشيت على البلد من الفوضى

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن أحد أعضاء الإخوان دعاني للانضمام في السبعينات، فرفضت لأن الرسول أمرني بذلك، ألا انضم لأي فرقة.

 

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وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن جماعة المسلمين موجودة في المسلمين، والرسول نهانا عن القتال تحت راية عمومية، وراية الإخوان عمومية، وحين رفضت الانضمام للإخوان أطلقوا علي شائعة أنني من أمن الدولة، وقتها تأكدت من ضلال هذه الجماعة. 

 

 

وأوضح أنه لم يتوقع أن يصل الإخوان للحكم، وهناك من يعرفون أن الأمريكان كانوا يدعمون الجماعة للوصول للحكم، وأنا أعرفهم جيدا أنهم ليسوا رجال دولة، وقال مرسي في مناظرة، حين سئل ماذا تفعل لو فاز منافسك أحمد شفيق، فقال "لن يفوز، ولو فاز يبقى في حاجة غلط"، فتساءلت في إحدى الخطب، ماذا تعني كلمة "لن يفوز"، هل ستلجأ للعنف؟

 

وتابع أنه بعد معرفة خبر فوز مرسي في انتخابات 2012 خشيت على البلد من حمام دماء غير مسبوق، لأن هؤلاء الناس سيقتلون كل من لم يكن معهم، وحين جاءتني أحكام مجزرة بورسعيد للتصديق عليها، قلت لمرسي هذه حادثة ليست طبيعية ولا أحكامها متسقة، فقال لي "هاشوف وأرجعلك"، هذا يعكس أنه لا يعرف شيئا.

علي جمعة الإخوان محمد مرسي مصر اخبار التوك شو

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