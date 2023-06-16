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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 : تألق مهني

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج الحمل .. حظك اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 : تجربة أنشطة جديدة

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 16 يونيو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 16 يونيو 2023

اليوم هو وقتك للتألق، سواء كان ذلك في حياتك المهنية، أو في حياتك العاطفية، أو في مساعيك الشخصية، ستجد نفسك تشعر بالثقة والنشاط.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

يمكن لمشاعرك الشديدة أن تجعل من الصعب عليك التغلب على تقلبات الحب لكن حاول التواصل بصراحة وصدق مع شريكك، ثق بغرائزك واتبع قلبك، وقد تجد أن حياتك العاطفية تأخذ منعطفًا مثيرًا.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

سيساعدك تحملك البدني والعقلي القوي بشكل جيد خاصة إذا كنت تشرع في اتباع روتين جديد للياقة البدنية أو تجرب نظامًا غذائيًا جديدًا. 

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

هذا وقت رائع لمواجهة تحديات جديدة وإثبات نفسك في مكان العمل، لا تخف من التحدث بما يدور في ذهنك وتأكيد أفكارك - فجرأتك ستؤتي ثمارها.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد تظهر فرصة جديدة تجلب لك بعض الدخل الإضافي ، أو قد تتلقى دعمًا غير متوقع من صديق أو أحد أفراد الأسرة. كن على دراية بعادات الإنفاق الخاصة بك وركز على الادخار للمستقبل.

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