التضامن: 22 مليون شخص يستفيدون من تكافل وكرامة بقيمة 21 مليار جنيه

قال ياسر عبد السلام، مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن، إن هناك 22 مليون شخص يستفيدون من تكافل وكرامة بقيمة 21 مليار جنيه.

وأوضح خلال برنامج “ من مصر” والمذاع عبر قناة “ سي بي سي”،:" برنامج تكافل وكرامة برنامج حماية اجتماعية شامل بمعنى في حزم اجتماعية، بالإضافة إلى الدعم النقدي.

وعن تقديم 250 منحة في الجامعات مجانا لأبناء الأسر المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، قائلا: "نبشر جميع الأسر الذين لديهم أبناء في الثانوية العامة، بأن الوزارة توفر 250 منحة دراسية في الجامعات مجانا".



وأكمل: "هذه المنحة للعام الثالث على التوالي وبدأنا بأعداد بسيطة ثم تتزايد الأعداد سنويا ووصلت هذا العام لـ250 منحة دراسية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية"، مؤكدا أن المنحة تصل قيمتها لأكثر من 100 ألف جنيه للطالب، والمنح ستكون في الجامعة الأمريكية وزويل والجلالة.