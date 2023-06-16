هبة عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح

حرصت الفنانة هبة عبد العزيز، على تهنئة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت هبة عبد العزيز صورة لها رفقة محمد صلاح وكتبت عليها: «عيد سعيد عزيزي اتمني لك سنة سعيدة مليئة بالسعادة والنجاح».

وأتم محمد صلاح نجم ليفربول، عامه الـ 31 امس الخميس، حيث إنه من مواليد يوم الخامس عشر من يونيو 1992.

يذكر ان النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي احتفل امس الخميس، الموافق 15-6-2023، ، بعيد ميلاده الـ 31، حيث إنه ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

وحصل النجم المصرى محمد صلاح، على العديد من الجوائز الفردية والجماعية الكبرى على مستوى أوروبا وأفريقيا والعالم بالترتيب، بعد المستويات الرائعة التى قدمها فى مسيرته الاحترافية بملاعب القارة العجوز خلال السنوات الأخيرة.