الإعفاء من الضرائب العقارية.. 4 تسهيلات يمنحها القانون للجمعيات الأهلية| تفاصيل

تضمن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، العديد من المزايا والإعفاءات الممنوحة للجمعيات الأهلية، والتى تأتي أبرزها في الإعفاء من جميع الضرائب العقارية، وذلك في خطوة لمساعدتها على تحقيق أهدافها نحو العمل الأهلي.

في هذا الصدد، نص القانون على أن تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام القانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى بعدد من المزايا وذلك مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر، والتى تتمثل فيما يلي:

الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتي تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات .

2- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات.

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3- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات.

4- الإعفاء على ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي