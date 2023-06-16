الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرى جنين ويعيق حركات المواطنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي،فجر اليوم الجمعة، باقتحام قرى وبلدات في محافظة جنين، وأعاقت تحركات المواطنين على حاجز دوتان.

وصرحت مصادر أمنية فلسطينية ، لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: يعبد، وعرابة، وبير الباشا، ومركة، وقباطية، وفقوعة، وبيت قاد، وجلبون، والجلمة، وشنت حملات تفتيش واسعة.

وأضافت المصادر نفسها أن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "دوتان" العسكري أعاقوا تحركات الفلسطينين منذ ساعات الصباح، وفتشوا المركبات ودققوا في البطاقات الشخصية لراكبيها.

