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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح مسجد شبل الأسود اليوم

محافظ المنوفية يستقبل
محافظ المنوفية يستقبل عدد من الوزراء

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الجمعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية ، وذلك في إطار احتفالات المنوفية بعيدها القومي .

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، والمستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ، والشيخ صبري ياسين مسئول ملف الاتصال السياسى بوزارة الأوقاف ، والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري للمحافظة ، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية.

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تأتى تلك الزيارة في إطار مشاركة محافظة المنوفية بالاحتفال بعيدها القومي الـ 117 ، وافتتاح مسجد سيدي شبل الأسود بمركز ومدينة الشهداء وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد ، حيث من المقرر أن يتم أداء شعائر صلاة الجمعة تحت عنوان " مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر " وسيتم نقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر التليفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم والبرامج العام.


ورحب محافظ المنوفية بالوزراء والحضور على أرض المنوفية ، مقدماً اعتزازه وتقديره لحرصهم واهتمامهم البالغ لمشاركة جموع أهالي وأبناء شعب المحافظة بعيدها القومي  الموافق 13 يونيو من كل عام كونه مثالاً للعزة والكرامة والوطنية مما يبرهن على أصالة وعراقة الشعب المصري، مؤكداً أننا مستمرون جميعاً في مواصلة البناء والتنمية الشاملة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المنوفية.


من جانبهم قدم وزيري التنمية المحلية الأوقاف ومفتى الجمهورية خالص تهانيهم القلبية الى محافظ المنوفية وشعب المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة ، تلك المناسبة العظيمة التي سطر فيها أبناء المنوفية انتصارا كبيراً ضد الاحتلال الإنجليزي وأصبح يوم فخر وعزة لمصر كلها على مر العصور ، متمنين المزيد والرقى لمصرنا الحبيبة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما توجهوا بالشكر والعرفان لمحافظ المنوفية لمجهوداته المبذولة من أجل الارتقاء والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات.


وعلى هامش اللقاء أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لوزراء التنمية المحلية والأوقاف ومفتى الجمهورية تزامناً بالاحتفال بالعيد القومي.

محافظ المنوفية يستقبل عدد من الوزراء
محافظ المنوفية يستقبل عدد من الوزراء
محافظ المنوفية يستقبل عدد من الوزراء
محافظ المنوفية يستقبل عدد من الوزراء
محافظ المنوفية يستقبل عدد من الوزراء
محافظ المنوفية يستقبل عدد من الوزراء
محافظ المنوفية يستقبل عدد من الوزراء
محافظ المنوفية يستقبل عدد من الوزراء
محافظ المنوفية يستقبل عدد من الوزراء
محافظ المنوفية يستقبل عدد من الوزراء
محافظ المنوفية يستقبل عدد من الوزراء
محافظ المنوفية يستقبل عدد من الوزراء
محافظ المنوفية يستقبل عدد من الوزراء
محافظ المنوفية يستقبل عدد من الوزراء
محافظ المنوفية يستقبل عدد من الوزراء
محافظ المنوفية يستقبل عدد من الوزراء
محافظ المنوفية يستقبل عدد من الوزراء
محافظ المنوفية يستقبل عدد من الوزراء
محافظ المنوفية يستقبل عدد من الوزراء
محافظ المنوفية يستقبل عدد من الوزراء
إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية افتتاح مسجد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المستشار العسكرى هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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