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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يفتتح صالة الجمباز الفني بتربية رياضية بنات

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة أمل عبد الله عميد كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتحديث صالة الجمباز الفني، والتشغيل التجريبي لأول حاضنة رياضية "حاضنة الأميرة فايزة"، ونادي ريادة الأعمال بالكلية، لتدريب الطالبات، لتحقيق أداء مميز وصورة مشرفة، وتحقيق نتائج طيبة تليق بمستوى الجمباز المصري فى المنافسات والمشاركات الرياضية المختلفة.

وأكد قنديل، في تصريح له اليوم، أن الهدف من تحويل كليات التربية الرياضة إلى نوادي رياضية هو الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بإعتباره هدف قومي للدولة المصرية، لأن ممارسة الرياضة وقاية وعلاج، كما دعا إلى ضرورة مشاركة طلاب وطالبات التربية الرياضية في المشروع القومي للدراجات (دراجة لكل طالب)، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة العامة للمواطن المصري.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تغيير مسمى كليتي التربية الرياضية بنين وبنات وتعديله لـ كليات علوم الرياضة، لأن جميع الأفرع التي تدرس للطلاب طوال الوقت علوم رياضية، وهناك موافقات مبدأية على تعديل مسمى كليات التربية الرياضية لـ علوم الرياضة، وذلك عقب الانتهاء من دراسة متكاملة حول هذا الموضوع.

وتحدث عن أهمية الشراكات التي تعقدها الجامعة مع الهيئات والمؤسسات الرياضية، حيث تم توقيع برتوكول تعاون مشترك مع سلسلة نوادي The Club وتوفير خصومات لأعضاء هيئات التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة للاشتراك في عضوية الأندية، وكذلك التعاون في استضافة وتنظيم الأنشطة والمهرجانات والأحداث الرياضية، والإستعانه بخبرات مدربين النادى فى تدريب منتخبات الجامعة في الألعاب المختلفة، بالإضافة إلى التعاون في إقامة المعارض لبيع المنتجات التى يتم تصنيعها بكليات الجامعة.

وخلال افتتاح أعمال تحديث وصيانة البنية التحتية لصالة الجمباز قدمت طالبات الكلية عروض رياضية مبهرة حازت على إعجاب كافة الحضور استعرضت فيها الطالبات مهاراتهم الفنية والرياضية، وقام رئيس الجامعة بتكريم رائدات رياضة الجمباز، كما تفقد رئيس الجامعة أعمال التطوير والتحديث والصيانة لمطبخ الكلية.

وخلال لقاء على هامش الزيارة عرضت الدكتورة سارة البيه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الشراكات الدولية للكلية مع الدول الأوروبية، وسعي الكلية لعمل عدد من البرامج الدراسية المشتركة في الهندسة الرياضية والطب الرياضي، والسياحة الرياضية.

كما شهد رئيس الجامعة الافتتاح التجريبي لحاضنة الاميرة فايزة أول حاضنة رياضية Princess  Fayza incubator وأكد الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية على دعم الحاضنة لرائدات الأعمال في المجالات الرياضية، وتعد احد مخرجات مشروع سفير لريادة الاعمال المجتمعية والممول من الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، ومقر الحاضنة بقصر الزهرية بكلية التربية الرياضية للبنات بالزمالك.

 

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