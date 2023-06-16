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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أعشاب شهيرة لها فوائد غير متوقعة للبشرة.. تعالج التجاعيد وحب الشباب

فوائد القرفة للبشرة
فوائد القرفة للبشرة  

هناك العديد من الفوائد لشرب القرفة على الريق، والتي تعود بالنفع على كافّة أعضاء الجسم، ومنها البشرة عند وضعها عليها أو بتناولها.

 

فوائد القرفة للبشرة

 

وتحتوي القرفة على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، كما تمتلك خصائص مضادة للالتهابات بالإضافة لخصائصها المضادة للبكتيريا، والفطريات بجانب كونها مصدر غني بالألياف والحديد والكالسيوم.

 

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ووفقا لما نشر في موقع “هيلث” الطبي، فسنقوم بذكر أبرز فوائد القرفة للبشرة، وتشمل ما يلي:

 

_ تقلّل من ظهور البثور وحب الشباب.

_ يقلّل من خلايا الجلد الميتة.

_ تزيد من رطوبة وحيوية البشرة.

 

فوائد القرفة للبشرة

 

_ تحمي من خطر الإصابة بمرض الاكزيما والبقع البيضاء.

_ تطهّر وتنظّف البشرة من البكتيريا  والفيروسات.

_ تزيد من مستوى الكولاجين.

تحمي البشرة من الترهلات والتجاعيد.

تقلل من التهاب البشرة.

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