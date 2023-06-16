تشوه في المخ.. نجاح جراحة نادرة لطفل داخل رحم الأم

نجحت عملية جراحية نادرة لجنين في بطن أمه داخل مستشفى فرنسي، حيث كان الطفل مصابا بتشوهات في المخ داخل رحم أمه.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية ، أوضح بيان للهيئة التي تضم أبرز المستشفيات العامة في منطقة إيل دو فرنس، أن «تشوهاً في وريد غالينوس عُولج بواسطة الانصمام في الرحم» في سبتمبر 2022.

وتولى جراحون في مستشفى «نيكر» الباريسي إجراء هذه العملية الأولى من نوعها التي كانت صحيفة «لو باريزيان» السبّاقة إلى تناولها.

ولا يتمثل الإنجاز في إجراء عملية جراحية لجنين في بطن أمه، إذ سبق أن أُجريت عمليات عدة من هذا النوع في السنوات الأخيرة، خصوصاً لتشوهات الحبل الشوكي.

لكنّ العملية التي أُجريت في «نيكر» استهدفت بشكل مباشر دماغ الجنين الذي كان يعاني تشوهاً في وريد غالينوس، وهو وعاء دموي دماغي، وهي مشكلة تؤدي في كثير من الأحيان إلى وفاة الوليد، أو إلى عواقب وخيمة لاحقاً.

وتكمن خصوصية العملية أيضاً في كونها محدودة الأضرار، إذ «وُضع جهاز قسطرة دقيق في وريد غالينوس، من خلال جلد الأم ورحمها، ثم من خلال جمجمة الجنين»، على ما أوضحت «مستشفيات باريس».

وأُنجزت العملية بسلاسة في نصف ساعة، وأصبح الطفل البالغ 8 أشهر في وضع جيد.