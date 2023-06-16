عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادة عبد الرازق تلفت الأنظار بإطلالة ساحرة| شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

شاركت النجمة غادة عبد الرازق عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

تألقت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة متميزة، وبلوك جذاب وميكب بارز ابرز جمال ملامحها.

وتتميز غادة عبد الرازق، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يذكر ان اخر اعمال غادة عبد الرازق مسلسل تلت التلاتة مكون من 15 حلقة من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح ويشارك في بطولته أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله وعدد كبير من الفنانين، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

قصة مسلسل تلت التلاتة 

وتدور قصة مسلسل تلت التلاتة حول ثلاث شخصيات تقدمها الفنانة غادة عبد الرازق بطلة العمل، وينتمي مسلسل تلت التلاتة لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

أحدث أعمال غادة عبد الرازق
 
ومن ناحية أخرى، تنتظر غادة عبد الرازق عرض فيلمها الجديد جوازة بالعافية، الذي يشاركها في بطولته أحمد آدم، بيومي فؤاد، ثراء جبيل، ومحمود حافظ، والعمل من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج شريف إسماعيل، وإنتاج محمد عبدالحميد.

قصة فيلم جوازة بالعافية
 وتجسد غادة عبد الرازق به شخصية هدى، وهي فتاة تعمل في البنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي.

 

IMG_٢٠٢٣٠٦١٥_٢٣٤٤٠٢
IMG_٢٠٢٣٠٦١٥_٢٣٤٤٠٢

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عنده 85 سنة.. حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة في حضور ابنته

بـ ألفاظ خارجة | خناقة وبلطجة أمام مول طلعت حرب .. فيديو

انتهت بـ بلوك .. خلافات عائلية بين هنا الزاهد وكريم فهمي وزوجته

لاستعادة عرش إفريقيا.. رجل أعمال سعودي يقدم عرضا مغريا للوداد المغربي

الزوجة الثانية وسحر هدف الأهلي في الوداد| مرتضى منصور يواصل إطلاق قذائفه: "مشفناش جون عبدالمنعم"

خاين ومعايا فيديوهات وإثباتات.. زوجة سعد الصغير تفجر مفاجأةٍ صادمة عن طلاقها

3 شهور|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بعد تصريحات الرئيس السيسي

رغم شائعات الطلاق| أحمد سعد ينتظر مولودا من زوجته علياء بسيوني.. صور

ترشيحاتنا

بـ توجيه مرتضى منصور | موسم ناري للزمالك بـ 7 صفقات سوبر

المتحف الزراعي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على معرض الزهور

السعودية تستقبل أولى رحلات الحجاج من السودان

بينهم مصريون| بيان عاجل من الخارجية بعد غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى| صور

وقف المحافظ الإلكترونية بـ شركات الاتصالات.. رد عاجل من الحكومة| القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 علامات تظهر على الجلد.. مؤشرات الإصابة بـ مرض الكبد الدهني

حيرت علماء الأرض.. سر الابتسامة الحزينة لـ"الموناليزا" وسبب رسم اللوحة

بعد شائعة طلاقها.. جوري بكر تشارك متابعيها صورة جديدة تجمعها بزوجها

بـ روشتة دوائية | هاني الناظر يحذر من هذا الفعل في الصيف

فيديو

بسبب الآيس كريم .. تفاصيل مؤلمة باللحظات الأخيرة في حياة طفلتين |فيديو

الكيلو بـ 150 جنيها.. مفاجأة في أسعار الأضاحي.. فيديو

جوع وعطش.. روشتة طبيب الشرقية بخصوص الوالدين تثير الجدل / فيديو جراف

هزة قوية تضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ