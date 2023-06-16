ماجي الحلواني : أهديت للرئيس السيسي كتابي إمبراطورية إمام الكروية

قالت الدكتورة ماجي الحلواني عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق إن مساوئ السوشيال ميديا أكثر من مزاياها متمنية وجود رقابة على السوشيال ميديا لمنع البذاءة والكراهية.



وأضافت الحلواني خلال لقائها مع الإعلامية، إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة : نحتاج إلى برامج ثقافية موجهة للشباب لتشكيل الوعي.



وعن رأيها في نادي الزمالك حاليا قالت الحلواني: إن نادي الزمالك يحتاج لصفقات جديدة وقوية وتدعيم الفريق الأول بالناشئين.

وأبدت الحلواني خوفها على المنتخبات القومية قائلة "للأسف المنتخبات ضعيفة جدا و"ربنا يستر" على المنتخب".



كما تحدثت العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن كواليس حضورها نهائي مسابقة الكابيتانو بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: كان يوم جميل أوي، وحسيت إني طفلة.



ووجهت الحلواني رسالة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي قائلة: ربنا يوفق الأهلي حظهم حلو.. ادينا شوية من حظ الأهلي.



واختتمت الحلواني لقائها بالإفصاح عن هديتها للرئيس قائلة: أهديت للرئيس السيسي كتابي "امبراطورية إمام الكروية".



برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع ٨ مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

