شوية من حظ الأهلي | ماجي الحلواني توجّه رسالة مهمة لـ الخطيب

قالت الدكتورة ماجي الحلواني عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إن والدتها توفيت في سن مبكرة مما جعلها تعتمد على نفسها في الكثير من الأشياء وخلق لها شخصية قوية، مضيفة "بشجع الزمالك منذ طفولتي".



وأضافت الحلواني خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: "كنت من معجبات حمادة إمام وعاكسني في أول يوم تعارف، قالي ايه الضفاير دي".



وأشارت الحلواني خلال اللقاء إلى أن حمادة إمام طلب يدها للزواج في أول مقابلة وقالت له: "اسعى يا حماده وأنا أسعى معاك".



وتابعت: كان الراحل حمادة إمام مهذبا ودمث الأخلاق ولسانه كان حلو، وحاتم بطيشة هو من مدرسة حمادة إمام في التعليق.



كما تحدثت العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن كواليس حضورها نهائي مسابقة الكابيتانو بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: كان يوم جميل أوي، وحسيت إني طفلة.



وكشفت الحلواني خلال الحلقة، عن مقترح لنجلها حازم إمام، عضو مجلس اتحاد كرة القدم، بشأن إجبار كل نادي بالدوري العام إشراك ٣ لاعبين من الناشئين.



وحكت الحلواني، ذكريات ميلاد النجم حازم إمام، موضحة: كنت هموت على بنت، جبت كل فساتين حازم بينك، فضلت ملبساه بينك لغاية ما والدي زعق.



وردت الحلواني أيضا خلال الحلقة عن أنباء إجبار ابنها حازم إمام على الاعتزال، قائلة: نفسه اتسدت.



ووجهت الحلواني رسالة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي قائلة: ربنا يوفق الأهلي حظهم حلو.. ادينا شوية من حظ الأهلي.



برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع ٨ مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

