هيروين بـ 5 ملايين جنيه .. قرار جديد بشأن 3 سيدات وعاطل في منطقة حدائق القبة

أمرت جهات التحقيق بحدائق القبة، تجديد حبس 3 سيدات وعاطل 15 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة حيازة كمية من مادة الهيروين و 5 ملايين جنيه في منطقة حدائق القبة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الحدائقبمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص) حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم "بدون تراخيص" بدائرة القسم،وعُثر بحوزتهم على (كمية من الهيروين المخدر وزنت 2,750 كيلو جرام - بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – 2 هاتف محمول - مبالغ مالية "بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسيارة لسهولة التنقل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.