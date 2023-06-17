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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اخبار التوك شو| مطالبات ببيع الصحف القومية.. رئيس الوزراء : مصر تركز جهودها على تحقيق السلام في أوكرانيا

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى 

رئيس الوزراء : مصر تركز جهودها على تحقيق السلام في أوكرانيا
قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم الاستماع لرؤية الرئيس الأوكراني عن الأزمة الجارية وتداعياتها المتزايدة.
 

أعداء الدولة يغتالون مجهودات المسئولين| بكرى : مشروعات كامل الوزير حديث الناس
دافع الإعلامي مصطفى بكري عن الفريق كامل الوزير وزير النقل، مؤكدا:" أن هناك حملة ممنهجة ضده".
 

بكري لمن يغتالون مجهودات كامل الوزير: مش بيروح بيته شغال 24 ساعة
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن تويتر يشهد تطاولا على الفريق كامل الوزير وزير النقل. 

أزهري: تجوز الصداقة بين الرجل والمرأة في العمل
أكد الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف، أن الإسلام به ثوابت، وبه أمور متغيرة بتغير الزمان، ولكن الأمور المبنية على المودة و الراحمة لا تتغير.
 

عبدالمنعم سعيد: فترة جائحة كورونا كانت حاسمة لمصر
قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن فترة جائحة كورونا كانت حاسمة لمصر، حيث تصور الغرب أن الأوضاع في مصر لا تؤهلها للسيطرة على مثل هذه الجائحة.
 

محمد الباز: العاصمة الإدارية مخدتش جنيه من الميزانية وأضافت لأصول الدولة
علق الإعلامي محمد الباز، على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، والشائعات المثارة حولها.

إبراهيم عيسى يطالب ببيع المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة
طالب الإعلامي إبراهيم عيسى، ببيع المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، قائلا إنه من الممكن وضع أحد الشروط في عقود البيع تلزمهم بعدم تغير نشاط الشركة أو المؤسسة فيما يخص الصحافة والطباعة والنشر.
 

موافي: راجل سألني على مريض عندي قال لي هيموت امتى عشان نورث
حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من خطورة إفشاء أسرار المرضى، مؤكدًا أن هذه الأمور يسأل فيها صاحب المرض ذاته.
 

حسام موافي يحذر الأطفال مرضى السكر من الأكل خارج المنزل لهذا السبب
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، تفاصيل الحالة المرضية للأطفال المصابين بمرض السكر.
 

تقديرا لعظمائنا.. السيسي : سمّينا الكوبري طه حسين لوجود مقبرة الأديب أسفله
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية لأعمال إنشاء وتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، والتي من بينها محور المستشار عبدالمجيد محمود، بطول 7 كيلو مترات، وهو المحور الموازي لشارع 9 بالمقطم.
 

 

شذى حسون: لما بغني باللهجة المصرية «بلاقي نفسي»
كشفت المطربة شذى حسون، عن اللهجات العربية التى تحب الغناء بها.

أوكرانيا مدبولى مصطفى بكري كامل الوزير العاصمة الادارية حسام موافي السيسي شذى حسون

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