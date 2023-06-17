تامر عاشور: هيفاء وهبي "مؤدية" وليست مطربة ومعرفش أغاني مايا دياب

أكد المطرب تامر عاشور، أن هيفاء وهبي لها شكلها التي تتميز به في الأداء، قائلا: "هيفاء وهبي مؤدية وهي عارفه كويس ومستحيل تزعل وهي عارفه أنها مؤدية وده يختلف عن المغني، وهيفاء وهبي هي لها شكل بتغني بيه"، كما أكد عدم معرفته بأغاني مايا دياب.

وأضاف تامر عاشور، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه لا يعرف أي أغنية لمايا دياب، مضيفا: "معرفش أغاني مايا دياب ولا اغنية لكن هيفاء وهبي اشتغلت معاها وعملت لها اغنية صباحو ورد وهي عارفه أنها مؤدية".

الخدمة العسكرية

وأوضح تامر عاشور، حقيقة تهربه أن يعرفه الناس خلال اداءه الخدمة العسكرية بالجيش، قائلا: "تفاخرت لما دخلت الجيش لكن مقلتش أني المطرب المشهور وكنت بحاول اهرب من التجمعات في مركز التدريب وفي ناس اكتشفتني واللي عرفوني بدأوا يسعدوني وكنت بعمل كده عشان مش عايز مشاكل".