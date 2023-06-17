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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد بطل العالم في سلاح الشيش: مصر دعمت إبني وفضلها على اللعب باسم أمريكا

صدى البلد

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم مني الشاذلي"، المذاع على قناة cbc، البطل المصرى محمد حمزة أول لاعب عربى وأفريقى يتوج بكأس العالم لسلاح الشيش، ووالده ووالدته.

وقال والد محمد حمزة، إنه كان يدرب زوجته قبل زواجه منها، موضحا أنه ومن بعدها أصبح هناك إعجاب متبادل وسافر إلى أمريكا.

وتابع: “كلمتها وقلت لها فى أحد المرات تحبي تتزوجيني.. قالت لي لا، فغضبت بعدها”، لافتا إلى أن إبنه محمد كان لديه الاختيار للعب باسم منتخب أمريكا أو مصر، لانه كان يملك جواز سفر باسم أمريكا وآخر باسم مصر، ولكنه قال لي عندما ألعب باسم مصر فهو شئ منفرد، وابنى أول لاعب مصرى عربى وأفريقى يحصل على كأس العالم فى سلاح الشيش".

ة مني الشاذلي محمد حمزة سلاح الشيش كأس العالم لسلاح الشيش معكم منى الشاذلى

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