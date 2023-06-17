هاني فرحات: محمد منير أول مطرب عربي يغني بأوركسترا عالمي

أكد المايسترو هاني فرحات قائد أوركسترا حفل (مشواري) الذي اقيم مساء أمس الجمعة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتكريم رحلة الفنان محمد منير أن ردود الأفعال عن الحفل بدلت تعبنا خلال الفترة الماضية الي فرحة كبيرة لأننا بالفعل كنا نرغب في تقديم حفل جديد، ولذلك حرصنا علي الاستعانة باوركسترا ضم عازفيين عالميين من بينهم 4عازفين حاصلين علي جوائز جرامي ،وهذه المرة الأولي التي تحدث لمطرب عربي ".



وتابع "محمد منير كان مستمتع في البروفات من شكل الموسيقي وكان منسجم مع كل أغنية وروح الفريق التي سيطرت علي صناع العمل السبب الرئيسي في نجاحه



واختتم كلامه : كسبنا التحدي وهذا يدفعنا الي مزيد من تقديم التجارب الجديدة في الموسيقي في ظل دعم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه علي تقديم احتفالات ضخمة في المملكة .



وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه قد أعلن عن حفل جديد في تقويم جدة بالمملكة العربية السعودية للنجم المصري محمد منير تحت عنوان «مشواري» بقيادة المايسترو هاني فرحات،وكتب (تركي آل الشيخ)رئيس هيئة الترفية عبر فيس بوك:حفل مشواري للفنان محمد منير يوم 16 يونيو في بنش مارك بجدة بقيادة المايسترو هاني فرحات"