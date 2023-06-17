وكيل كولر يكشف تفاصيل اتفاق السويسري مع مجلس الإدارة بشأن الصفقات الجديدة

كشف وكيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن توجهات المدرب السويسري في استقدام لاعبين جدد في الفترة الحالية.

وقال وكيل كولر خلال تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب اون تايم المذاع على فضائية اون تايم سبورتس 1، إن كولر يتفق مع مجلس إدارة الأهلي خلال الأيام الحالية في إستقدام 4 لاعبين مهمين.

وأضاف: أعلم أن كولر يختار اللاعبين بعناية بالغة، واختياراته لا يتدخل بها أحد، لأن مجلس الإدارة يثق به بشكل كبير.

وتابع: لم نتحدث عن تجديد التعاقد ولكن كولر متحمس مع الأهلي للوصول لما هو أفضل، ويرغب في تحقيق بطولة لم يحققها الأهلي من قبل.

وأشار وكيل كولر إلى أن، المدير الفني السويسري يركز بشكل كبير مع الأهلي ومازال في عقده موسم آخر، ولن نتحدث عن التجديد حالياََ.