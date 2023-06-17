يضم 70 عملا.. افتتاح معرض أجندة للفن التشكيلي بثقافة الإسماعيلية

افتتح فرع ثقافة الإسماعيلية، معرض "أجندة" للفن التشكيلي، ضمن الفعاليات الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

شهد الافتتاح شيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية، الفنانة إيمان يحيى سلام قومسيير عام المعرض، والفنانين المشاركين ومحبي وهواة الفن التشكيلي.

ويضم المعرض 70 لوحة من أعمال فناني الإسماعيلية، ولوحات من إنتاج ورشة الفنون التشكيلية التابعة للفرع منها تصوير زيتي، أبيض وأسود، أشغال فنية، كولاج، فن الخزف والنحت، شارك فيه مجموعة من الفنانين الهواة والأكاديميين والأطفال.

تأتي فكرة المعرض من أن كل فنان لديه أجندة فنية مدون بها أفكاره الفنية وأحلامه، كما يحلو لنا نقل وتنفيذ هذه الأفكار لوحة فنية الكل يستمع بها. واختتم اليوم الختامي بتكريم مدير الفرع للفنانين المشاركين بإهدائهم شهادات تقدير.

المعرض نظمه الفرع بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، ويأتي في سياق زخم شهدته قصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة في مجال معارض الفنون التشكيلية، ومنها معرض فني أقامته الهيئة بالهناجر بعنوان "تجربة شخصية"، وشارك به مجموعة من المبدعين التلقائيين بأعمالهم التشكيلية، والتي جاءت في مجملها معبرة عن المرأة المصرية، إضافة إلى معرض "ملتقى مراسم القصير للرسم والتصوير" بالهناجر أيضا، وهو نتاج الأعمال الفنية لملتقى مراسم القصير، الذي أقامته الهيئة في نوفمبر الماضي.