لوك جديد.. ريهام سعيد تخطف الأنظار بملامح مختلفة| شاهد

تألقت الإعلامية ريهام سعيد، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بلوك جديد، بتسريحة شعر كيرلي، ولون مميز، ولاقت أعجاب وتفاعل كبير من الجمهور.

من جانب آخر، كشفت الفنانة حورية فرغلى عن تفاصيل زيجتها الوحيدة من ابن الإعلامي أحمد فراج وتفاصيل أزمتها مع الإنجاب والزواج وذلك خلال لقاء ببرنامج صبايا مع الإعلامية ريهام سعيد.

وقالت حورية فرغلى : "تزوجت لمدة 3 شهور من ابن الإعلامي أحمد فراج وانفصلت عنه بسبب الكلام الذى تم كتابته عنى فى الجرائد وقد وقع الطلاق فى 2003 قبل أن أدخل التمثيل وعند زواجى اكتشفت إني "ماليش في الإنجاب"، ولم يكن ذلك سببا فى طلاقي ولكن لم نكن سعداء مع بعضنا البعض.

وأوضحت حورية فرغلى: كنت على وشك الزواج من مسئول في العائلة الحاكمة بالإمارات ولكنه توفي قبل الزفاف بيوم ومازلت احتفظ بكل هدية منحها لي.