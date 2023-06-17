نشرة الأخبار|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21.. حكم الطواف والسعي بين الصفا والمروة بارتداء النعل.. طرق مواجهة الزوج بالخيانة

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي :

الولايات المتحدة تقدم 205 ملايين دولار مساعدات لأوكرانيا

قدمت الولايات المتحدة 205 ملايين دولار كمساعدات إنسانية إضافية لشعب أوكرانيا، كجزء من دعمها للمتضررين من الأزمة الروسية الأوكرانية.

أسعار مواد البناء اليوم السبت 17-6-2023

طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بإلغاء رسوم الإغراق المفروضة على واردات الحديد لخلق منافسة سعرية عادلة بين المنتج المحلي والمستورد بهدف حماية صناعة التطوير العقاري الذي يمثل نحو 25%؜ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وسجل مبيعات في عام 2022 قرابة تريليون جنيه مصري بما يعادل 33 مليار دولار أمريكي.

600 جنيه كاملة|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر 17-6-2023 تراجعا جديدا في سوق الصاغة المصرية ، إذ يهتم الألاف تحديدا في هذا التوقيت بسعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا من أجل شراء الشبكة قبيل العيد والاحتفال بمناسبات الخطوبة والزفاف في العيد.

حديد عز يتراجع 2000 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

شهدت أسعار الحديد تراجعا ملحوظا اليوم ضمن أسعار مواد البناء ، إذ هبط سعر طن حديد عز بنحو ألفي جنيه ، حيث يبحث الكثير عن أسعار الحديد اليوم خاصة الراغبين في البناء الجديد، إذ انخفضت أسعار خام الحديد عالميا لأول مرة عند مستوى لم تصل له منذ ديسمبر الماضي.

هل يجوز الطواف بالنعل في البيت الحرام؟ أزهري يكشف الحكم

كشف الدكتور علي مهدي، من علماء الأزهر الشريف، عن حكم الطواف بالنعل أو السعي بين الصفا والمروة بارتداء النعل، لمن لا يقدر على الطواف حافيا.

بعد الإعلان عن المرتبات.. أصحاب المعاشات ينتظرون صرف المعاش قبل عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى 2023، ينتظر الموظفون و أصحاب المعاشات صرف المرتبات والمعاشات الخاصة بهم عن شهر يونيو حتى يتمكنوا من شراء ما يحتاجون إليه.

طبيب الأهلي يكشف مفاجأة عن عودة أكرم توفيق

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقف أكرم توفيق لاعب المارد الأحمر من العودة للملاعب بشكل طبيعي.

اعرفي الأسباب وخذي قرار صح .. إليك طرق مواجهة الزوج بالخيانة

مواجهة الزوج بالخيانة هي موقف صعب ومحرج للغاية، ولكن من المهم التعامل مع هذه المواقف بشكل صحيح ومناسب.

زلزال عنيف يضرب غرب فرنسا .. تفاصيل

شعر سكان جزء كبير من غرب فرنسا مساء الجمعة بزلزال تراوحت قوته بين 5,3 إلى 5,8 درجات هو الأقوى في البلاد منذ أوائل الألفية الجديدة وقد تسبب بأضرار مادية في المنطقة حيث سُجِّل مركزُه.

ماما ماتت..التفاصيل الكاملة لـ مقتل وفاء على يد زوجها أمام أطفالها بالقليوبية..صور

كانت وفاء تجلس داخل شقتها فى منطقة أم بيومي بمركز قليوب بعد تجهيز وجبة الغداء لزوجها وأولادها ، ومرة واحدة نشبت مشادة بينها وبين الزوج.