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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ماما ماتت..التفاصيل الكاملة لـ مقتل وفاء على يد زوجها أمام أطفالها بالقليوبية..صور

مكان الواقعة
مكان الواقعة

كانت وفاء تجلس داخل شقتها فى منطقة أم بيومي بمركز قليوب بعد تجهيز وجبة الغداء لزوجها وأولادها ، ومرة واحدة نشبت مشادة بينها وبين الزوج.

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الزوجة ذهبت الى غرفة أبنائها الصغار تاركة الزوج فى غرفة النوم لإنهاء المشكلة بينهما ولكن القدر كان له رأى آخر حيث تحولت المشادة الى مشاجرة قام على إثرها الزوج بالتعدى على زوجته بالسكين فأرداها جثة هامدة فى الحال.


هرب الزوج مسرعا بعد وفاة زوجته تاركا أطفاله الصغار بجوار جثة والدتهم فى حالة صراخ مستمر " ماما ماتت "، وبعد رجوع أبنائه الكبار اكتشفوا الجريمة.

شهود عيان يروون تفاصيل الواقعة

من ناحية أخرى ذكر عدد من شهود العيان أن الزوج ويدعى ياسر وزوجته وفاء لم يصدر منهما أى مشكلات مع أحد منذ فترة سكنهما فى المنطقة التى تعدت الـ 5 سنوات ، مشيرين الى أنهم يوم الواقعة سمعوا صراخ الأطفال والأبناء بوفاة والدتهم على يد أبيهم.


وأضاف الشهود أن الزوجة كان وقد سبق حدوث خلافات سابقة مع الزوج قامت على إثرها بمغادرة منزل الزوجية والمعيشة طرف أسرتها حتى تدخل العقلاء وتم الصلح بينهما منذ أسبوعين.

حبس المتهم فى الواقعة

من ناحية أخرى أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها بقليوب بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة وحبس المتهم وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
وشهدت منطقة شارع الزناتى بأم بيومى دائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، واقعة قتل بشعة، راح ضحيتها ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها، والذى طعنها عدة طعنات متفرقة بجسدها.

الزوج قتل زوجته أمام أطفاله

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن الزوجين متزوجان منذ فترة ولديهما أطفال صغار، وأنه نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الزوج بطعن زوجته عدة طعنات متفرقة، أودت بحياتها حتى سقطت جثة هامدة وسط بركة من الدماء.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود العيان.

بلاغ للأجهزة الأمنية بالواقعة

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية قد تلقى، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ بمصرع سيدة على يد زوجها، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، بعد اعتدائه عليها بسلاح أبيض.


وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وعثرت على جثمان سيدة وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة، وتوصلت التحريات الأمنية إلى أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة ، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بعد تحديد مكان اختبائه، فور ارتكابه الواقعة، وجرى عرضه على جهات التحقيق.

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