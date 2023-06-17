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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بعد الإعلان عن المرتبات.. أصحاب المعاشات ينتظرون صرف المعاش قبل عيد الأضحى

صدى البلد

مع اقتراب عيد الأضحى 2023، ينتظر الموظفون و أصحاب المعاشات صرف المرتبات والمعاشات الخاصة بهم عن شهر يونيو حتى يتمكنوا من شراء ما يحتاجون إليه.

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين، وحددت بدء الصرف يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، ويستمر على مدار 5 أيام حتى يوم الخميس الموافق 22 يونيو.

موعد صرف معاش شهر يوليو 2023

ويهتم أصحاب المعاشات بمعرفة موعد صرف معاشات الشهر الجاري، وهل سيتم صرفه قبل عيد الأضحى، واعتادت وزارة التضامن الاجتماعي على صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر، وحتى الآن لم يصدر قرار بتبكير الصرف بمناسبة عيد الأضحى الذي يهل علينا في 28 يونيو الجاري.

هل يحصل أصحاب المعاشات على زيادة في يوليو؟

جدير بالذكر أن آخر زيادة في المعاشات جاءت في شهر أبريل 2023 الماضي، بعد أن قرر الرئيس السيسي تبكير موعد زيادة المعاشات التي كانت مقررة في شهر يوليو المقبل، ليتم تطبيقها بدءًا من شهر أبريل الماضي، وهي زيادة بنسبة 15% في المعاشات.

وبالتالي تعد الزيادة المنتظرة في معاشات شهر يوليو تم تطبيقها مسبقًا بالفعل في شهر أبريل الماضي.

أصحاب المعاشات المرتبات المعاشات وزارة المالية بدء الصرف

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