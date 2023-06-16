هدية الحكومة للمواطنين قبل العيد.. مواعيد صرف مرتبات يونيو

تعمل الدولة على دعم المواطنين بشتى الطرق، وقررت مؤخرا تبكير موعد صرف مرتبات يونيو 2023، تخفيفا على المواطنين مع قدوم عيد الأضحى، وختام السنة المالية، حيث أعلنت وزارة المالية، مفاجأة للموظفين والعاملين بالدول، حيث أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للعاملين بالدولة، ستكون الأحد المقبل الموافق 18 يونيو، بمناسبة إغلاق السنة المالية، وحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك حسب بيان الوزارة أمس الخميس.

وعن موعد صرف مرتبات يونيو 2023، من جانبه، قال طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وطالبت الوزارة، العاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

أما عن جداول مرتبات شهر يونيو 2023، فسيتم صرفها لكل الجهات الإدارية في الموعد الذي حددته وزارة المالية وهو الأحد 18 يونيو 2023، بينما يستمر الصرف حتى الخميس 22 من الشهر ذاته.

مواعيد صرف مرتبات يونيو 2023

أما عن الهيئات التي تبدأ صرف المرتبات يوم الأحد المقبل، فهي كالتالي:

وزارة القوى العاملة.

وزارة الإنتاج الحربي.

وزارة الداخلية.

شؤون مجلس النواب.

وزارة التضامن الاجتماعي.

وزارة التموين.

وزارة السياحة.

وزارة النقل.

وزارة البترول.

وزارة الصحة.

وزارة الاتصالات.

وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وزارة الإسكان.

وزارة السياحة والآثار.

وزارة قطاع الأعمال العام.

وزارة الأوقاف.

وزارة الثقافة.

وزارة التجارة والصناعة.

وزارة الطيران المدني.

وزارة البيئة.

جميع الجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية).

مجلس النواب.

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

المجلس الأعلى للصحافة.

المجلس القومي لحقوق الإنسان.

الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي.

الجهاز المركزي للمحاسبات.

موعد صرف مرتبات يونيو 2023

أما عن القطاعات التي تبدأ صرف المرتبات بداية من الإثنين 19 يونيو فهم الفئات التالية: