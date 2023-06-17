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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حديد عز يتراجع 2000 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

أسعار الحديد
أسعار الحديد

شهدت أسعار الحديد تراجعا ملحوظا اليوم ضمن أسعار مواد البناء ، إذ هبط سعر طن حديد عز بنحو ألفي جنيه ، حيث يبحث الكثير عن أسعار الحديد اليوم خاصة الراغبين في البناء الجديد، إذ انخفضت أسعار خام الحديد عالميا لأول مرة عند مستوى لم تصل له منذ ديسمبر الماضي.

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سعر خام الحديد 62% 

وتراجع سعر خام الحديد 62% ليصل إلى مستوى 112 دولارا في الطن، بعدما تخطى 150 في وقت سابق، متأثرا بتفاقم المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وزيادة العرض، إذ أنه سجل هذه القيمة أخر مرة في 25 ديسمبر من العام الماضي.

أسعار الحديد

سعر طن حديد عز اليوم

وهبطت أسعار الحديد خاصة من نوع عز بقيمة نحو 2000 جنيه لكل طن ضمن أسعار مواد البناء، إذ سجل اليوم مستوى 39243 جنيه، بعدما وصل إلى 41500 جنيه قبل أيام بفارق يزيد على 2250 جنيها ، وقد يصل إلى 45 ألف جنيه في بعض المحافظات، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

34 ألف جنيه

وكان أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، باتحاد الغرف التجارية، كشف عن مفاجأة قائلا في تصريحات تليفزيونية سابقة ، إن  سعر طن الحديد 32 ألف «تسليم أرض المصنع»، موضحا أن  سعر الطن العادل للمستهلك 34 ألفًا بعد إضافة هامش الربح ومصاريف النقل، مؤكدا أنه حال وجود متابعة ومراقبة على المخازن والتجار سينخفض سعر الطن 5 آلاف جنيه فورا، إذ يسجل في بعض المحافظات 45 ألف جنيه.

سعر طن الحديد

ويبحث الكثير عن سعر طن الحديد اليوم، إذ بلغ سعر الطن الاستثماري ضمن أسعار مواد البناء نحو 38133 جنيها، وقد يصل إلى 44500 جنيه، كأعلى سعر، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

أسعار الحديد

أسعار طن الحديد الأن

وعند إجراء البناء الجديد أو إجراء تعديلات في شققهم أو محلاتهم، في معرفة آخر أسعار طن الحديد والأسمنت والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء والتي على رأسها سعر الحديد وسعر الأسمنت اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية ، حيث تتفاوت الأسعار من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى ، وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم:

أسعار الحديد اليوم

  • سعر طن حديد عز: 39243 جنيهًا إلى 45 ألف جنيه للطن.
أسعار الحديد
  • سعر طن الحديد الاستثماري: 38133 جنيها كمتوسط سعر إلى نحو 44500 جنيه كأعلى سعر.

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار الرمادي اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

▪️ تراجع سعر طن الأسمنت المسلح  ليسجل 1710 جنيها، مقابل 1728 جنيها.
▪️ كما انخفض سعر أسمنت النصر مسجلا 1665 جنيها، مقابل 1688 جنيها.
▪️ تراجع سعر أسمنت وادي النيل مسجلا 1670 جنيها، مقابل 1690 جنيهًا.
▪️ انخفض سعر طن أسمنت المخصوص مسجلا 1695جنيها، مقابل 1710 جنيهات.
▪️ تراجع سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 1720 جنيهًا، مقابل 1750 جنيها.
▪️ انخفض سعر طن أسمنت السويدي  ليسجل 1810 جنيهًا، مقابل 1840 جنيها.

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