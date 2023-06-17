إستشاري طب نفسي يقدم إرشادات مهمة لحماية أطفالنا من إدمان السوشيال ميديا

قالت الدكتورة صفاء حمودة إستشاري طب نفسي وأسري جامعة الأزهر؛ إن معظم الأطفال الآن معرضين للإدمان وأهمهم على الإطلاق في هذا العصر إدمان السوشيال ميديا ؛ مشيرة إلى أن أنواع الإدمان ليس لها حصر سواء في مصر أو الوطن العربي أو حتى العالم كله وذلك لأن كل شخص مدمن يعتبر حبيس بغرف قناعاته وأفكاره، مضيفة أن كل أنواع الإدمان السابقة ليس لها علاقة بإدمان المخدرات لأن إدمان المخدرات متعارف عليه وعلى مخاطرة من جميع الناس.

وأضافت صفاء حمودة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي الفضائية؛ أن من أهم أسباب الإدمان هو إحساس الشخص أنه مهمش في أسرته؛ منوهة إلى أهمية احتواء أولادنا في مراحلهم العمرية المختلفة لأنهم رأس مالنا الحقيقي ويجب على الوالدين كسب ثقة أولادهم وعدم أخذ الولد عدو مع المحاولات المستمرة للتقرب والصداقة مع أولادنا.

وأوضحت إستشاري الطب نفسي والأسرى أن أهمية نوع إدمان يتوقف على طبيعة الشخص نفسه لكن يظل الأرتباط العاطفي او الأسرى هو الأقوى لدى معظم الناس وبالنسبة للإطفال إدمان السوشيال ميديا يمثل مشكلة في التواصل الإجتماعي ويعوق من تنمية مهارات الطفل الإجتماعية والذهنية .

ونوهت إلى بعض الإرشادات التي تساعد على تقليص الفجوة بين الوالدين والطفل وتقليل إستخدام الهواتف ومن أهم الخطوات الحرص على فتح حوار مفتوح مع الأطفال من حين لآخر ؛ بالإضافة إلى تعليم الأطفالك كيفية استخدام كلمات مرور آمنة وعدم نشر معلومات شخصية وتوعيتهم بشكل يمكنهم من حماية أنفسهم من كل شيء ، واستمرار الحديث معهم يجعلنا على إطلاع على كل ما هو جديد عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



