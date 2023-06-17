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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفاجآت كتير.. مصطفي قمر يشوق الجمهور لفيلم أولاد حريم كريم

فيلم اولاد حريم كريم
فيلم اولاد حريم كريم

شوق الفنان مصطفي قمر، جمهوره ومتابعيه لفيلم أولاد حريم كيرم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر مصطفي قمر صورًا من كواليس الفيلم، وعلق عليها كاتبًا: “ولسه في مفاجآت كتير استنونا أولاد حريم كريم”.

كانت الفنانة علا غانم نشرت صورة من كواليس الجزء الثاني من فيلم حريم كريم عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها برفقة أبطال الفيلم وهم الفنان مصطفى قمر، الفنانة داليا البحيري، والفنانة بسمة.

وعلقت علا غانم على الصورة قائلة "عدنا مع العصابة بعد قرابة 20 عاماً ونستمتع بوقتنا كثيراً هذه المرة، واستعادنا خلاله العديد من الذكريات ولا أنتظر حتى يتسنى لكم رؤية الفيلم".

كما كشفت الفنانة "بشري" أحدث المنضمين لفريق عمل الجزء الثاني عن العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بالكواليس عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت في فيديو طريف مع الفنان مصطفى قمر وعلا غانم وبسمة وهم يرقصون على تحدي تطبيق "تيك توك".

وانتهي صناع فيلم “ أولاد حريم كريم ”  الذى يقوم ببطولته مصطفي قمر، من تصوير العمل تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

 

وفيلم "اولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة،  داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

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