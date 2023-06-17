مديونات شركة أدوية حكومية.. الداخلية: إحباط محاولة غسل 22 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية عن إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بإرتكاب جرائم كسب غير مشروع.. بلغ إجماليها 22 مليون جنيه، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الداخلية تضبط قضية غسل أموال

قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية "مملوكة للدولة" والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وإمتناعه عن سداد تلك المديونية.. الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وتتمثل عناصر الذمة المالية المتحصلة من ذلك النشاط فى (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات).

وقدرت أجهزة وزارة الداخلية أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (22 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.