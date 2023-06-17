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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو بتفكر تشترى.. أفضل موبايل في حدود 9000 جنيه لعام 2023

أفضل موبايل في حدود
أفضل موبايل في حدود 9000 جنيه لعام 2023

هل ترغب في استبدال هاتفك الذكي القديم الذي صار بطيئا إلى حد ما، وتفكر في الحصول على هاتف جديد مع المزيد من المواصفات المتطورة، فإذا لم يكن لديك الكثير من المال لشراء هاتف جديد، سنوضح لك فيما يلي أفضل 5 هواتف ذكية يمكنك شراؤها في حدود 9000 جنيه لعام 2023.

 

أفضل موبايل في حدود 9000 جنيه لعام 2023
 

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1. هاتف Redmi Note 12 Turbo:

يأتي هاتف شاومي الجديد Redmi Note 12 Turbo، ضمن قائمة أحد أفضل الأجهزة في فئة 9000 جنيه، لأنه يتميز بمعالج كوالكوم Snapdragon 7+ Gen2 الرائع وهو أحد معالجات فئة الهواتف الرائدة بالنسبة للسعر؛ إلى جانب 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من مساحة التخزين.

يوحتوي Redmi Note 12 Turbo على شاشة كبيرة من نوع AMOLED ، بقياس6.67 بوصة بدقة Full HD + ومعدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 240 هرتز.

وللتصوير، يأتي هاتف Redmi Note 12 Turbo بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا بزاوية عريضة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وبالنسبة لصور السيلفي، يحتوى الهاتف على كاميرا واحدة بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف Redmi Note 12 Turbo على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات.

هاتف Redmi Note 12 Turbo

2. هاتف Vivo T2X:

إذا كنت تبحث عن هاتف يمنحك أداء قويا، يمكنك اختيار هاتف فيفو الجديد Vivo T2X، فهو يحتوي على معالج ميدياتك القوى Dimensity 1300؛ والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام هائلة تبلغ 8 جيجابايت و 128 جيجابايت من مساحة التخزين.

ويحتوي هاتف Vivo T2X أيضا على شاشة بحجم 6.58 بوصة وبدقة Full HD + ومعدل تحديث مذهل يبلغ 144 هرتز، مما يجعله جهازا رائعا للاعبين على الأجهزة المحمولة.

ومن حيث الكاميرات، يتميز الجهاز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مقترنة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ولالتقاط صور السيلفي، يحتوى الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Vivo T2X ببطارية ضخمة تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن بقوة 44 وات.

هاتف Vivo T2X

3. هاتف iQOO Z7:

يتميز هاتف فيفو متوسط الفئة iQOO Z7 بأنه يعمل بمعالج Dimensity 920 القوي من إنتاج شركة ميدياتك؛ إلى جانب 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

ويتميز هاتف فيفو بشاشة كبيرة من نوع AMOLED بقياس 6.38 بوصة، وبدقة Full HD + ، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وسطوع يصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع.

وللتصوير الفوتوغرافي، يحتوي هاتف iQOO Z7 على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مقترنة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوى الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي iQOO Z7 من فيفو على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 67 وات.

iQOO Z7

4. هاتف POCO X5 Pro:

تصنع العلامة التجارية POCO التابعة لـ شاومي هواتف متوسطة المدى بإمكانبا ممتاز، من بينها هاتف POCO X5 Pro/ والذي يتم تشغيله بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 778G ؛ إلى جانب 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من مساحة التخزين.

ويحتوي POCO X5 Pro 5G على شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة بدقة Full HD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي هاتف POCO على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل عالية الدقة، مقترنة بكاميرا بزاوية عريضة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بينما يحتوى على كاميرا للتصوير السيلفي بدقة 13 ميجابكسل.

ويحتوي POCO X5 Pro 5G على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 67 وات، وتشمل المواصفات الأخرى مقبس صوت 3.5 ملم وباعث للأشعة تحت الحمراء.

POCO X5 Pro 5G

5. هاتف Redmi Note 12 5G:

يتميز هاتف شاومي الجديد Redmi Note 12 5G، بأنه يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 4 Gen 1؛ إلى جانب 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين.

ويأتي الهاتف مزودا بشاشة من نوع OLED بقياس6.67 بوصة وبدقة Full HD + تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

وللتصوير، يأتي هاتف Redmi Note 12 5G مزودا بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، في المقدمة، يحتوى الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل.

ويتميز هاتف Redmi Note 12 5G ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، وتشمل الميزات الأخرى مقبس صوت 3.5 ملم وباعث الأشعة تحت الحمراء.

هاتف Redmi Note 12 5G 
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