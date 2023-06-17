مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: إيران ليس لديها صواريخ فرط صوتية

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، اليوم السبت، إن إيران ليس لديها صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، واصفا إعلان طهران عن صاروخ فرط صوتي جديد، بأنه "مجرد خيال".

وأضاف" الإيرانيون لديهم أشياء حقيقية، إنهم دولة متقدمة، لكنهم أحيانا يصنعون أشياء تجعل كل وكالة استخبارات البلدان المتقدمة تكتشف هراءها".

وأوضح: الإيرانيون يتأرجحون بين عرض قدرات حقيقية وأخبار مزيفة" وفقا لما ذكرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.



وفي وقت سابق، أزاحت القوات الجوية الإيرانية الستار عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.



وقالت وسائل الإعلام الإيرانية أن سرعة الصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة وأكثرها تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".

وأضافت أن مدى صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم، ويتميز بسرعة عالية جدًا "13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".