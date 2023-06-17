بيرسي تاو يتقدم لمنتخب بلاده على المغرب في تصفيات أمم أفريقيا

تقدم منتخب جنوب إفريقيا على نظيره المغرب، بهدف نظيف، في الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٣ بكوت ديفوار.

وجاء الهدف عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة 5 بعد عمل عرضية وأخطأ بها منير المحمدي لتسكن الشباك.

وجاء تشكيل منتخب المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: منير المحمدي

خط الدفاع: أشرف حكيمي – غانم سايس – نايف أكرد – نصير مزراوي

خط الوسط: عمران لوزا – يوسف مالح – حكيم زياش

خط الهجوم: زكرياء أبو خلال – أسامة الإدريسي- يوسف النصيري.

وكان منتخبي المغرب وجنوب إفريقيا قد ضمنا التأهل لكأس الأمم الإفريقية بساحل العاج.