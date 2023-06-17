ضربة للهدف الإسرائيلي.. أحمد موسى: مصر تنشئ خط سكة حديد من طابا للعريش

أكد الإعلامي أحمد موسى، ان إسرائيل كان لديها خطة لإنشاء خط سكك حديد يربط ميناء إيلات على البحر الأحمر بالبحر المتوسط في عام 2012.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منذ 3 أعوام إسرائيل أعلنت أنها ستقوم بإنشاء خط سكة حديد للتأثير على قناة السويس المصرية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" يوم الخميس الماضي تم استعراض مشروع إنشاء خط سكة حديد من طابا وحتى ميناء العريش ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" خط السكة الحديد الجديد ضربة للخطة الإسرائيلية للسيطرة على حركة التجارة في المنطقة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" إسرائيل كانت راصدة 3.5 مليار دولار لهذا المشروع منذ عدة سنوات "، مضيفا:" خط السكك الحديد المصري ينقل حركة التجارة من ميناء العقبة كما ينقل البضائع القادمة من الخليج العربي للبحر الأبيض المتوسط ".

