خبير اقتصادي : احتكار الدولار للسوق العالمي أضرّ دولا كثيرة

أكد مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن مجموعة البريكس مكونة من 5 دول كبرى بدأت في 2006 من الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا .

وقال مصطفى بدرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن مجموعة البريكس عندما ظهرت تسعى كي تكون منافسة لمجموعة السبع".

وأضاف مصطفى بدرة :" مجموعة البريكس أصبح لديها بنك خاص بهم وعدد كبير من دول العالم قدمت طلبات للانضمام الى البريكس ".

وتابع مصطفى بدرة:" الأضرار التي تسبب فيها احتكار الدولار للسوق العالمي أثرت سلبا على الكثير من دول العالم ".



واكمل مصطفى بدرة :" نموذج الصين وروسيا في التعامل بالعملات المحلية بدأ يحقق نجاحا ملحوظا والعالم ينظر إلى هذه الخطوة باهتمام ".