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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي : احتكار الدولار للسوق العالمي أضرّ دولا كثيرة

صدى البلد

أكد مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي،  أن مجموعة البريكس مكونة من 5 دول كبرى بدأت في 2006 من الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا .

 

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وقال مصطفى بدرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن مجموعة البريكس عندما ظهرت تسعى كي تكون منافسة لمجموعة السبع".

 

وأضاف مصطفى بدرة :" مجموعة البريكس أصبح لديها بنك خاص بهم وعدد كبير من دول العالم قدمت طلبات للانضمام الى البريكس ".  

 

وتابع مصطفى بدرة:"  الأضرار التي تسبب فيها احتكار الدولار للسوق العالمي أثرت سلبا على الكثير من دول العالم ".


واكمل مصطفى بدرة :"  نموذج الصين وروسيا في التعامل بالعملات المحلية بدأ يحقق نجاحا ملحوظا والعالم ينظر إلى هذه الخطوة باهتمام ".

البريكس مجموعة البريكس خبير اقتصادى مصطفى بدرة خبار التوك شو

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