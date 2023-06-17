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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تغير المسار.. إعلامي يكشف آخر مستجدات تجديد حسين الشحات للأهلي

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نسب تجديد عقد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكبر من رحيله.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي يرغب في بقاء الشحات وتفاوض معه بالفعل، من أجل الاستمرار".

وأضاف أمير هشام: "الشحات طلب الحصول على مبلغ 15 مليون جنيه سنويًا بالإضافة إلى رغبته في حذف بند نسبة المشاركات، وتمت الموافقة على طلباته".

واختتم: "حسين الشحات بعد الاتفاق طالب في الوقت الحالي، هو أن يتم حسب نسبة فرق سعر العملة بين وقت الاتفاق والوقت الحالي، وطالب بعقد اتفاق آخر بمبلغ جديد، والأمور ستحسم بعد مواجهة منتخب مصر ضد جنوب السودان الودية".

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