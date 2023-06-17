ميدو : لو جبت ميسي للزمالك الصفحات المأجورة مش هيعجبها

أكد أحمد حسام ميدو، أن جميع مسؤولي الزمالك لديهم قناعة كاملة بفكر خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوسوريو قدم طلباته إلى مسؤولي الزمالك قبل الموسم الجديد وهناك اتفاق بين الطرفين"



وأضاف: "كل المسؤولين داخل نادي الزمالك لديهم قناعة كاملة بفكر أوسوريو وطريقته وشخصيته، ومجلس إدارة نادي الزمالك لا يفكر حتى ولو 1% برحيل أوسوريو، والزمالك لا يُدار بالسوشيال ميديا"



وواصل: "الأندية الصغيرة فقط هي من تسير وراء عواطف الجمهور، الجمهور دوما يكون عاطفي، والقرارات المتعلقة بالمستقبل، ليس لها علاقة بالعاطفة".



واختتم: "لو جبت ميسي يلعب في الزمالك الصفحات المأجورة مش هيعجبها حد، وهيقولك هيبطل، لأن دي وظيفتهم، لازم الجمهور يفرق بين الصفحات المأجورة وجماهير الزمالك الحقيقية".

